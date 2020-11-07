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Александр Соболев: ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению

Александр Соболев: ничья в матче с «Уралом» равносильна поражению
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Эмоций нет, потому что ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Ожидал ли я замену? Да. Ещё в перерыве сказал, что меня беспокоят небольшие повреждения, которые были раньше. Думал, это произойдет раньше, но это тренерское решение, и он меня заменил», — приводит слова Соболева сайт телеканала «Матч ТВ».

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. Московский «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

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