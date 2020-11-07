«Ливерпуль» хочет перехватить Шкриньяра у «Тоттенхэма»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр зимой может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
По сообщениям ESPN, интерес к 25-летнему игроку сборной Словакии теперь проявляет «Ливерпуль». Футболист входит в число кандидатов на замену Вирджилу ван Дейку, который пропустит большую часть сезона из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена.
В летнее трансферное окно подписать Шкриньяра хотел лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы вернуться к переговорам в январе или следующим летом. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» португалец Жозе Моуринью.
В текущем сезоне Серии А Шкриньяр провел 2 матча и не отметился результативными действиями. Он помог сборной своей страны пробиться в финал квалификации Евро-2020, в котором 12 ноября сборная Словакии сыграет со сборной Северной Ирландии.
- 7 ноября 2020
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