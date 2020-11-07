Тедеско: не знаю, был ли фол перед вторым голом «Урала», «Спартак» должен был побеждать
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал спорную ситуацию, возникшую в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) перед забитым мячом клуба из Екатеринбурга.
«Не знаю, был ли фол перед вторым голом «Урала». Вам решать и судить. Могу заметить, что любое касание наших игроков футболистов соперника приводило к свистку арбитра. Сегодня мы должны были выиграть», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Денис Колпащиков.
«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.
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