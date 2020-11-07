Матвеев — о жёлтой карточке: когда игроком был, и то меньше «горчичников» получал

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2).
«Очень зрелищная игра, с обилием моментов. И мы могли забивать, и «Спартак» имел свои моменты. Интересный, зрелищный футбол. Первое, что надо было сделать в качестве главного тренера, — поднять уровень единоборств. Сейчас мы выходим победителями из них. Эль-Кабир на 90 минут не готов, но матч провёл качественный, давал скорость и динамику.
Не хочу комментировать судейство, это не в моей компетенции. Жёлтую сегодня получил на ровном месте. Когда игроком был, и то меньше «горчичников» получал.
Иметь в составе двух разноплановых нападающих очень здорово, и по ходу матча можно тактику менять и вместе их использовать. Как только выздоровеет Панюков, будем думать, как использовать", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 7 ноября 2020
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