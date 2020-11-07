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Григорий Иванов: «Урал» доволен результатом, хотя осадочек остался. Могли и выиграть

Григорий Иванов: «Урал» доволен результатом, хотя осадочек остался. Могли и выиграть
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть. Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился. Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

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