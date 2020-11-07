Газизов: результат по игре. Недовольны, что набрали одно очко

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).



«Неоднозначная игра, качели. Результат по игре. Мы, конечно, недовольны, что набрали одно очко. Двигаемся дальше.



Не буду обсуждать решения тренера заменить Мозеса, решения тренера всегда верные. Ему виднее было. Как мне Мозес? А кто-то лучше сегодня был? Один из лучших. Команда сыграла 2:2, что тут можно сказать? „Урал“ — хорошая команда, с Ивановым мы в близких отношениях, но мы расстроены», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. Московский «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.