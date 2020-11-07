Газизов — о Бакаеве на скамейке запасных «Спартака»: тренеру виднее, мы все в одной лодке

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) высказался об отсутствии полузащитника Зелимхана Бакаева в стартовом составе красно-белых.

«Что касается Бакаева на скамейке, то мы тоже переживаем, что он сидит. Он должен играть, но на поле выходят 11 человек. Тренеру виднее, он чувствует все нити игры, мы в одной лодке сидим, гребём в одну сторону. Мы все вместе пройдём тяжёлый период. Победы надо добывать потом и кровью», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. Московский «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.