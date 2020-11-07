«Барселона» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
«Барселона» примет «Бетис» в 9-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бетис». Начало — в 18:15 мск.
Главным арбитром встречи назначен Гуильермо Куадра Фернандес. Его ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.
«Барселона» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе восемь очков. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад». По итогам восьми туров команда набрала 17 очков.
Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал». «Барселона» в минувшем розыгрыше заняла второе место.
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