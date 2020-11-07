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Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Бетисом»

Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Бетисом»
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Бетиса» на матч 9-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Лионель Месси остался в запасе.

«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто, Серхио, Педри, де Йонг, Гризманн, Фати, Дембеле.

Запасные: Теньяс, Нето, Фирпо, Аленья, Мингеза, Тринкау, Пуч, Конрад, Пьянич, Дест, Брайтвайт, Месси.

«Бетис»: Браво, Ройал, Манди, Морено, Бартра, Родригес, Каналес, Уильям, Хоакин, Тельо, Санабрия.

Запасные: Роблес, Марин, Акуоку, Лайнес, Миранда, Монтойя, Лорен, Роблес, Гарсия, Руис, Родри, Иглесиас.

Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бетис». Начало — в 18:15 мск.

Главным арбитром встречи назначен Гуильермо Куадра Фернандес. Его ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резеврный рефери — Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.

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