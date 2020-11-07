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«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сёлхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Данн, Клайн, Таунсенд, Куйяте, Эзе, Макартур, Ридевальд, Заха, Айю.

Запасные: Батлэнд, Шлупп, Кэхилл, Сако, Маккарти, Батшуайи, Бентеке.

"Лидс": Меслье, Кох, Эйлинг, Стрёйк, Даллас, Купер, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Бэмфорд, Алиоски.

Запасные: Касилья, Кейси, Дэвис, Дженкинс, Рафаэл, Поведа, Робертс.

«Орлы» набрали десять очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Павлины» (10) — на 12-м месте.

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