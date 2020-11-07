«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сёлхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Данн, Клайн, Таунсенд, Куйяте, Эзе, Макартур, Ридевальд, Заха, Айю.
Запасные: Батлэнд, Шлупп, Кэхилл, Сако, Маккарти, Батшуайи, Бентеке.
"Лидс": Меслье, Кох, Эйлинг, Стрёйк, Даллас, Купер, Харрисон, Клих, Элдер Кошта, Бэмфорд, Алиоски.
Запасные: Касилья, Кейси, Дэвис, Дженкинс, Рафаэл, Поведа, Робертс.
«Орлы» набрали десять очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Павлины» (10) — на 12-м месте.
Рекомендуем вам
- 7 ноября 2020
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
15:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам