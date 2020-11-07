«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
«Боруссия» Д примет «Баварию» в 7-м туре чемпионата Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20:30 мск.
Главным арбитром встречи назначен Мануэль Грефе. Ассистенты — Гюдо Клефеи и Маркус Зинн. Резервный рефери — Мартин Петерзен.
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 15 очков. «Бавария» (15) — на первом месте. Команда из Мюнхена опережает дортмундский клуб по дополнительным показателям.
Действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария». «Боруссия» в минувшем розыгрыше заняла второе место. В тройку лучших вошёл и «РБ Лейпциг».
Рекомендуем вам
- 7 ноября 2020
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:13
-
17:05
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
15:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам