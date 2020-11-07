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«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Германия 0

«Боруссия» Д примет «Баварию» в 7-м туре чемпионата Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20:30 мск.

Главным арбитром встречи назначен Мануэль Грефе. Ассистенты — Гюдо Клефеи и Маркус Зинн. Резервный рефери — Мартин Петерзен.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 15 очков. «Бавария» (15) — на первом месте. Команда из Мюнхена опережает дортмундский клуб по дополнительным показателям.

Действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария». «Боруссия» в минувшем розыгрыше заняла второе место. В тройку лучших вошёл и «РБ Лейпциг».

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