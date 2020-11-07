«Боруссия» Д — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Боруссия» Д примет «Баварию» в 7-м туре чемпионата Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20:30 мск.



Главным арбитром встречи назначен Мануэль Грефе. Ассистенты — Гюдо Клефеи и Маркус Зинн. Резервный рефери — Мартин Петерзен.



«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 15 очков. «Бавария» (15) — на первом месте. Команда из Мюнхена опережает дортмундский клуб по дополнительным показателям.



Действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария». «Боруссия» в минувшем розыгрыше заняла второе место. В тройку лучших вошёл и «РБ Лейпциг».