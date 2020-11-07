Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 19-й минуте матча полузащитник хозяев Бернард открыл счёт. 28-летнему бразильцу ассистировал нападающий Доминик Калверт-Льюин.

На 25-й минуте гости усилиями Бруну Фернандеша сравняли счёт. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу навесил в центр штрафной площади хозяев, куда вбежал 26-летний португалец и головой забил свой 4-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сделал дубль. Ассистировал ему нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.

Окончательный счёт был установлен на 95-й минуте матча усилиями нападающего гостей Эдинсона Кавани. Это первый гол 33-летнего уругвайца в АПЛ. Голевой пас на свой счёт записал тот же Бруну Фернандеш.

Это третье подряд поражение команды итальянского специалиста Карло Анчелотти. «Манчестер Юнайтед» реабилитировался за проигрыш в матче с лондонским «Арсеналом» в прошлом туре английской Премьер-лиги.

На счету «Эвертона» 13 очков и промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (10) — поднялись на 14-е место.