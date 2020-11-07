«Тамбов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Тамбов» — «Ахмат». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Ахмат». Опубликованы стартовые составы.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Чуперка, Карасёв, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Костюков, Жалолиддинов.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семёнов, Быстров, Иванов, А. Кадыров, Садулаев, Харин, Адуев, Х. Кадыров, Альсултанов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).