Сульшер: руководство АПЛ относится к «Манчестер Юнайтед» с пренебрежением

На послематчевой пресс-конференции после игры 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер раскритиковал руководство английской Премьер-лиги.



«Руководители АПЛ относятся к нашей команде с пренебрежением. Как они могли назначить матч с „Эвертоном“ на ранний день в субботу после матча Лиги чемпионов в среду вечером в Турции?



Например матч „Ливерпуля“ с „Манчестер Сити“? Обе команды играли во вторник и теперь встречаются в воскресенье. Кто несет ответственность за подобный календарь? С меня довольно.



Мы должны понять, что игроки в этот постпандемический сезон истощены не только физически, но и умственно. Разве справедливо назначать столь важную игру менее чем через трое суток после предыдущей? Из-за этого сегодня мы потеряли Люка Шоу», — проводит слова норвежца Sky Sports.



После победы в матче с «Эвертоном» (3:1) манкунианцы набрали 10 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»