«Арсенал» в большинстве не смог обыграть «Ротор» в первом матче Парфёнова

«Арсенал» принимал «Ротор» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в этой встрече был открыт уже на пятой минуте. Эванс Кангва убежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Лука Джорджевич сделал мягкий заброс во вратарскую — голкипер гостей Йосип Чондрич выронил мяч из рук, а Кирилл Панченко воспользовался отскоком и поразил ворота.

На 38-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник Азат Байрыев. Первый «горчичник» был получен футболистом на 12-й минуте.

Однако «Ротору» удалось сравнять счёт, будучи в меньшинстве. На 62-й минуте Олег Кожемякин получил пас на фланге, накрутил защитника и навесил на дальнюю штангу, Данил Степанов выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.

Таким образом, «Ротор» набрал 7 очков и располагается на 15-м месте в таблице. «Арсенал» (13) — на 12-м месте.