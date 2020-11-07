Бруну Фернандеш установил рекорд АПЛ

Сегодня в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходил матч 8-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу манкунианцев. Автором двух голов в составе «Манчестер Юнайтед» стал португальский полузащитник Бруну Фернандеш.



Матч с «Эвертоном» стал для 26-летнего португальца 10-м гостевым матчем в английской Премьер-лиге. В этих встречах он записал на свой счёт 14 результативных действий по системе «гол+пас»(10+4). Это достижение является лучшим результатом в истории лиги, сообщает «твиттер» Opta.



Также стоит отметить, что 2-й из голов в сегодняшнем матче стал для Фернандеша 100-м в клубной карьере. Он выступал за итальянские «Новару» (4 гола), «Удинезе» (11) и «Сампдорию» (5), лиссабонский «Спортинг» (63). В составе «Манчестер Юнайтед» португалец забил уже 17 мячей.



После сегодняшней победы в матче с «Эвертоном» (3:1) манкунианцы набрали 10 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»