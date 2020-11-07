Гендиректор «Зари»: АЕК сам привёз больных футболистов, обвинения в наш адрес беспочвенны

Генеральный директор украинской «Зари» Станислав Оганов ответил на критику греческих СМИ о том, что украинская сторона не создала надлежащих мер по приёму делегации АЕК. Напомним, футболисты греческой команды заразились COVID-19 после матча с «Зарёй» в 3-м туре Лиги Европы.



«Могу сказать, что к приёму гостей, вопросам их приезда, размещения в гостинице, мерах предосторожностей, связанных с коронавирусом, мы не имеем отношения. Наша сфера ответственности — стадион. У каждого, кто был допущен в чашу арены, был бейджик с результатами теста, их проверял делегат матча. Поэтому обвинения греков в наш адрес беспочвенны, это их проблемы и проблемы фирмы, с которой они работали в этом вопросе.



Наши футболисты, как и положено по медпротоколу УЕФА, за два дня до матча прошли тестирование, никаких положительных результатов не было. У АЕК на игру не прилетел главный тренер, он заболел. Поэтому, можно сказать, они сами привезли больных футболистов. Тем более, что после игры с «Зарёй» они сказали, что у одного из их игроков поднялась температура, поэтому они срочно улетают домой.



Будем ли мы сейчас проводить внеплановое тестирование наших игроков? Не думаю. Протокол мы соблюдаем и готовимся к матчу чемпионата", — цитирует Оганова meta-ratings.com.ua.



Напомним, что после матча «Заря» — АЕК заразились четыре футболиста греческой команды, среди которых и полузащитник сборной Украины Андрей Шахов.

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