Гасперини — о матче с «Интером»: в старте «Аталанты», возможно, появятся новые лица

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил в преддверии матча с «Интером», что стартовый состав бергамасков, скорее всего, изменится по сравнению с матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:5).

«Я не говорил бы об изменениях в составе как таковых, но ситуация будет корректироваться. Мы пропускаем слишком много голов. Возможно, нужно быть более сосредоточенными, усилить защиту. Это не означает, что нужно трансформировать команду, но нужно внести некоторые изменения, чтобы обезопасить команду в этот трудный момент.



Мы останемся без Хосе Луиса Паломино, Робина Госенса и Ханса Хатебура, так что в стартовом составе, возможно, появятся новые лица», — цитирует Гасперини Football Italia.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» «Аталанта» потерпела разгромное поражение (0:5).



«Аталанта» сыграет с «Интером» завтра, 8 ноября.