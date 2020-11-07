Антуан Гризманн не забил четвёртый пенальти кряду

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не реализовал пенальти в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Таким образом, форвард не забил четвёртый пенальти кряду.
До этого француз не смог забить с одиннадцатиметровой отметки в трёх матчах за сборную. 5 сентября на последних минутах в матче 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Швеции был назначен пенальти, однако форвард не смог его реализовать.
Главным арбитром встречи «Барселона» — «Бетис» назначен Гуильермо Куадра Фернандес. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.
«Барселона» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав восемь очков. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад». По итогам восьми туров команда набрала 17 очков.
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