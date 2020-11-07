Последние шесть голов Месси забил с пенальти. Он не забивает с игры уже три месяца

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в последних матчах за клуб и сборную забивает голы только с пенальти.



Аргентинец реализовал одиннадцатиметровый удар в матчах 9-го тура Примеры с «Бетисом» (текущий счёт — 3:1) и 3-го тура с «Вильярреалом» (4:0), во встречах Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:1), «Ференцварошем» (5:1) и «Ювентусом» (2:0), а также в матче за сборную Аргентины с Эквадором (1:0). Таким образом, шесть последних голов Месси забил с пенальти. Это случилось впервые в его карьере.



Уже на протяжении трёх месяцев капитан сине-гранатовых не может забить гол с игры. В последний раз Лео отправил мяч в сетку не с 11-метровой отметки в матче 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов с «Наполи», который состоялся 8 августа.

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