«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч 7-го тура Бундеслиги
Стали известны стартовые составы на матч мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 7-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Аканжи, Мёнье, Геррейеру, Дилэйни, Витцель, Рейна, Ройс, Санчо, Холанд.
Запасные: Хитц, Азар, Беллингхем, Брандт, Дахуд, Джан, Морей, Пасслак, Пищек.
«Бавария»: Нойер, Эрнандес, Алаба, Боатенг, Сарр, Горецка, Киммих, Коман, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Нюбель, Коста, Мартинес, Мусиала, Ричардс, Рока, Сане, Толиссо, Шупо-Мотинг.
«Боруссия» Д примет «Баварию» в 7-м туре чемпионата Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20:30 мск.
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