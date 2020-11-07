Павел Погребняк: момент с первым голом «Спартака» был спорный

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Вроде и неплохо с одной стороны, заработали одно очко, а вроде и недосказанность присутствует. Хотелось большего. В концовке мы могли рассчитывать на что-то большее. Момент с первым голом «Спартака» был спорный. Как показывают сейчас СМИ, момент был с нарушением правил.

Игра получилась результативная, с опасными моментами. Наверное, болельщики довольны остались. Если брать первый тайм, то это лучшая наша игра с момента, как я пришёл. Во втором тайме стало чуть тяжеловато, моменты нам удавалось создавать с большим трудом, но тем не менее отыгрались. Рафа отлично сыграл: сначала отнял, потом ударил по воротам", — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.