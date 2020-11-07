«Кристал Пэлас» одержал разгромную победу над «Лидс Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился субботний матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:1.



Счёт был открыт уже на 12-й минуте. Защитник хозяев Скотт Данн головой замкнул подачу Эберечи Эзе с углового.



На 22-й минуте «Кристал Пэлас» усилиями всё того же Эзе увеличил отрыв до двух мячей. 22-летний английский полузащитник шикарно исполнил штрафной удар.



Уже через 5 минут «павлины» сократили отставание до одного мяча. Нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд среагировал на скидку своего партнёра Матеуша Клиха и вторым касанием отправил мяч в дальний угол ворот Висенте Гуайты.



Однако ещё до перерыва, на 42-й минуте, случился автогол от ноги португальского вингера гостей Элдера Кошты. Счёт стал 3:1 и команды отправились на перерыв.



Во втором тайме единственный гол был забит на 70-й минуте матча. Ганец Джордан Айю довёл счёт до разгромного.



«Орлы» набрали 13 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Павлины» (10) — на 13-м месте.