Пять голов в матче «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед». Видеообзор игры 8-го тура АПЛ

Завершился субботний матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:1.
Счёт был открыт уже на 12-й минуте. Защитник хозяев Скотт Данн головой замкнул подачу Эберечи Эзе с углового.
На 17-й минуте случился ответный гол «Лидс Юнайтед», который позже был отменён решением VAR из-за обнаруженного офсайда.
На 22-й минуте «Кристал Пэлас» усилиями всё того же Эзе увеличил отрыв до двух мячей. 22-летний английский полузащитник шикарно исполнил штрафной удар.
Уже через 5 минут «павлины» сократили отставание до одного мяча. Нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд среагировал на скидку своего партнёра Матеуша Клиха и вторым касанием отправил мяч в дальний угол ворот Висенте Гуайты.
Однако ещё до перерыва, на 42-й минуте, случился автогол от ноги португальского вингера гостей Элдера Кошты. Счёт стал 3:1 и команды отправились на перерыв.
Во втором тайме единственный гол был забит на 70-й минуте матча. Ганец Джордан Айю довёл счёт до разгромного.
«Орлы» набрали 13 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Павлины» (10) — на 13-м месте.
- 7 ноября 2020
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