«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря дублю Месси после выхода на замену

«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 5:2.

«Барса» открыла счёт в матче на 22-й минуте — Усман Дембеле получил мяч справа, вошёл в штрафную «Бетиса», сместился в центр и пробил под перекладину. Антуан Гризманн не забил пенальти на 33-й минуте. Счёт сравнял Арнальдо Антонио Санабрия, однако Гризманн вывел «Барселону» вперёд.

На 60-й минуте Айсса Манди получил красную карточку, после чего вышедший на замену Лионель Месси реализовал пенальти. «Бетис» отыграл один мяч на 73-й минуте, однако в концовке матча Месси оформил дубль, забив с игры впервые за три месяца. В добавленное время Педри довёл счёт до разгромного.

«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад».