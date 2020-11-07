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«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря дублю Месси после выхода на замену

«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря дублю Месси после выхода на замену
Футбол / Испания 0

«Барселона» переиграла «Бетис» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 5:2.

«Барса» открыла счёт в матче на 22-й минуте — Усман Дембеле получил мяч справа, вошёл в штрафную «Бетиса», сместился в центр и пробил под перекладину. Антуан Гризманн не забил пенальти на 33-й минуте. Счёт сравнял Арнальдо Антонио Санабрия, однако Гризманн вывел «Барселону» вперёд.

На 60-й минуте Айсса Манди получил красную карточку, после чего вышедший на замену Лионель Месси реализовал пенальти. «Бетис» отыграл один мяч на 73-й минуте, однако в концовке матча Месси оформил дубль, забив с игры впервые за три месяца. В добавленное время Педри довёл счёт до разгромного.

«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад».

Испания - Примера. 9-й тур
07 ноября 2020, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Дембеле – 22'   1:1 Санабрия – 45+2'   2:1 Гризманн – 49'   3:1 Месси – 61' (пен)   3:2 Морон – 73'   4:2 Месси – 82'   5:2 Педри – 90'
Удаления: нет / Манди – 60'
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