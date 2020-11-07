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Погребняк: человек без пяти минут 37 лет забивает гол в ворота «Спартака». Это же здорово!

Погребняк: человек без пяти минут 37 лет забивает гол в ворота «Спартака». Это же здорово!
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился эмоциями от забитого гола «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ.

«Мой гол – наигранная комбинация. Я должен был замыкать дальнюю штангу. Особенный ли это гол? Что касается «Спартаку», то он один из, а вообще… Ну, сами посудите: человек без пяти минут 37 лет забивает гол в ворота «Спартака». Это же здорово! Особенно ли приятно забивать „Спартаку“? Для меня сейчас важен любой гол. Я работаю на команду. Забил и это здорово», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

На 11-й минуте «Урал» получил право на угловой удар. Отман Эль-Кабир выполнил навес, который завершил точным ударом головой Павел Погребняк. До этого забил «Спартак».

Павел Погребняк: момент с первым голом «Спартака» был спорный
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