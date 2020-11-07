Анчелотти: после паузы на матчи сборных «Эвертон» будет играть, как в начале сезона
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился соображениями после проигрыша команды в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Нам точно необходимо стабилизировать игру в защите. Но проблема не в индивидуальных действиях футболистов. Защита – коллективная работа.
К счастью, впереди перерыв на матчи сборных. Мы переживаем по-настоящему сложный, плохой период и надеемся, что он завершится. Надеюсь, мы вернемся после паузы и будем играть так же, как в начале сезона.
Матч с «МЮ» уж точно не был легким. Но во втором тайме мы действовали качественно», – приводит слова итальянского специалиста BBC.
Набрав 13 очков в восьми матчах чемпионата, «Эвертон» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
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