Погребняк – о поведении тренера «Спартака»: на каждого Тедеско найдётся наш Иванов

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выразил мнение о поведении на бровке главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, а также прокомментировал паузу в чемпионате в связи с перерывом на матчи сборных.
«Пауза в чемпионате? Я бы продолжал играть. Но команде это на руку, потому что они провели достаточное количество игр, с учётом Кубка. Наверное, всё-таки на руку.
Поздравили ли меня с днём рождения? Заранее не поздравляют, но я поздравил сам себя. Что касается манеры поведения Тедеско, то на каждого Тедеско найдётся наш Григорий Иванов», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.
- 7 ноября 2020
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:53
-
19:48
-
19:47
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:19
-
18:55
-
18:41
-
18:38
-
18:30
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:17
-
17:13
-
17:05