Погребняк – о поведении тренера «Спартака»: на каждого Тедеско найдётся наш Иванов

Нападающий «Урала» Павел Погребняк выразил мнение о поведении на бровке главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, а также прокомментировал паузу в чемпионате в связи с перерывом на матчи сборных.

«Пауза в чемпионате? Я бы продолжал играть. Но команде это на руку, потому что они провели достаточное количество игр, с учётом Кубка. Наверное, всё-таки на руку.



Поздравили ли меня с днём рождения? Заранее не поздравляют, но я поздравил сам себя. Что касается манеры поведения Тедеско, то на каждого Тедеско найдётся наш Григорий Иванов», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.