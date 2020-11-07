«Остался осадок». Парфёнов прокомментировал тренерский дебют за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой тренерский дебют у руля тульской команды.



«Двоякое впечатление. Остался осадок от того, что не победили. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Потом видимо сказалась психология, что надо набирать очки. Немного испугались. Кроме того, есть травмированные игроки, так что не хватило усиления, свежей крови.

Пауза пойдет нам на пользу. Сможем познакомиться, объясню ребятам свое видение и требования. Другого пути, кроме как всем сплотиться, пахать, работать, нет", — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».

«Арсенал» принимал «Ротор» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.



Счёт был открыт на пятой минуте матча. Эванс Кангва убежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Лука Джорджевич сделал мягкий заброс во вратарскую — голкипер гостей Йосип Чондрич выронил мяч из рук, а Кирилл Панченко воспользовался отскоком и поразил ворота. «Ротору» удалось сравнять счёт, будучи в меньшинстве.