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Курьёзный гол Панченко — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Ротор»

Курьёзный гол Панченко — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

«Арсенал» принимал «Ротор» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт был открыт на пятой минуте матча Эванс Кангва убежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Лука Джорджевич сделал мягкий заброс во вратарскую — голкипер гостей Йосип Чондрич выронил мяч из рук, а Кирилл Панченко воспользовался отскоком и поразил ворота.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 38-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Азат Байрыев. Первый «горчичник» был получен футболистом на 12-й минуте.

Однако «Ротору» удалось сравнять счёт, будучи в меньшинстве. На 62-й минуте Олег Кожемякин получил пас на фланге, накрутил защитника и навесил на дальнюю штангу, Данил Степанов выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.

«Ротор» набрал 7 очков и занимает 15-е место в таблице. «Арсенал» (13) — на 12-м месте.

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