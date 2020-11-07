Курьёзный гол Панченко — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Ротор»

«Арсенал» принимал «Ротор» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт был открыт на пятой минуте матча Эванс Кангва убежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Лука Джорджевич сделал мягкий заброс во вратарскую — голкипер гостей Йосип Чондрич выронил мяч из рук, а Кирилл Панченко воспользовался отскоком и поразил ворота.
Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 38-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Азат Байрыев. Первый «горчичник» был получен футболистом на 12-й минуте.
Однако «Ротору» удалось сравнять счёт, будучи в меньшинстве. На 62-й минуте Олег Кожемякин получил пас на фланге, накрутил защитника и навесил на дальнюю штангу, Данил Степанов выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.
«Ротор» набрал 7 очков и занимает 15-е место в таблице. «Арсенал» (13) — на 12-м месте.
- 7 ноября 2020
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