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«Ахмат» вырвал победу у «Тамбова» в матче 14-го тура РПЛ

«Ахмат» вырвал победу у «Тамбова» в матче 14-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» принимал «Ахмат» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на 87-й минуте. Затяжная позиционная атака принесла успех грозненцам. Мяч передвигался по штрафной, после чего защитник «Ахмата» Максим Ненахов прострелил с ходу во вратарскую площадь, а Артём Тимофеев в касание отправил мяч в сетку ворот.

«Тамбов» набрал 12 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (23) — на седьмом месте. Команда догнала такие клубы, как «Ростов», «Сочи» и «Динамо». Лидером розыгрыша сезона-2020/2021 является московский ЦСКА (28).

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
07 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Тимофеев – 87'
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