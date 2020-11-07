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«Вест Хэм» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Вест Хэм» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. В бригаду войдут ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный судья — Мартин Аткинсон.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 8 очков в 7 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (4) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков. Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».

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