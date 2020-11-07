Менди пропустил первый мяч в матчах АПЛ

Вратарь «Челси» Эдуард Менди пропустил первый гол в английской Премьер-лиги. Произошло это в матче с «Шеффилд Юнайтед».



У 28-летнего голкипера прервалась серия из шести сухих матчей подряд. Три встречи «на ноль» он отыграл в АПЛ: 5-й тур — домашняя встреча с «Кристал Пэлас» (4:0), 6-й тур — гостевая игра с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и 7-й тур — гостевой матч с «Бёрнли» (3:0). Кроме того, сенегалец провёл три сухих матча в Лиге чемпионов: на «Стэмфорд Бридж" с «Севильей» (0:0) и «Ренном» (3:0), а также в гостях с «Краснодаром» (4:0).



На данный момент Менди в семи играх за «Челси» пропустил лишь два мяча. Первый гол он пропустил в дебютном матче за «Челси» — во встрече с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1, 4:5 по пенальти) в 1/8 Кубке английской лиги.



После первого тайма «Челси» ведёт в матче с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.