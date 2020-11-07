Киммих получил травму в матче с «Боруссией», пытаясь остановить Холанда

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих получил повреждение в матче с дортмундской «Боруссией».
На 34-й минуте Киммих в центре поля сфолил против Эрлинга Холанда, пытаясь в подкате сорвать забег норвежца, однако Йозуа сам получил повреждение. Киммих захромал и покинул поле в сопровождении медиков. Кроме того, хавбек получил отложенную жёлтую карточку за фол против Холанда.
Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Бавария».
Главным арбитром встречи назначен Мануэль Грефе. Ассистенты — Гюдо Клефеи и Маркус Зинн. Резервный рефери — Мартин Петерзен.
«Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (15) — на первом месте. Команда из Мюнхена опережает дортмундский клуб по дополнительным показателям.
- 7 ноября 2020
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