«Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэма» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Лондонское дерби пройдёт на Олимпийском стадионе, где домашние матчи проводят «молотобойцы». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвел, Масуаку, Райс, Форнальс, Соучек, Боуэн, Аллер.



Запасные: Рэндольф, Фредерикс, Диоп, Снодграсс, Бенрахма, Лансини, Ярмоленко



"Фулхэм": Ареола, Эйна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Кейрни, Бобби Рид, Митрович, Лукман.



Запасные: Родак, Брайан, Хектор, Рим, Лофтус-Чик, Кебано, Кавалейру.



Подопечные шотландца Дэвида Мойеса набрали 8 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дачники» (4) — на 17-м месте.