Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов «Севилья» дома обыграла «Осасуну»

«Севилья» принимала «Осасуну» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 59-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал вингер «Севильи» Лукас Окампос.

Таким образом, «Севилья» набрала 10 очков и расположилась на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Осасуны» в активе также 10 очков, однако команда из Памплоны располагается на 12-м месте, уступая севильцам по дополнительным показателям.

«Севилья» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов. В матче третьего тура групповой стадии севильцам удалось обыграть дома «быков» со счётом 3:2. Следующий матч команды проведут 24 ноября.