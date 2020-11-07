Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов «Севилья» дома обыграла «Осасуну»

Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов «Севилья» дома обыграла «Осасуну»
Футбол / Испания 0

«Севилья» принимала «Осасуну» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 59-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал вингер «Севильи» Лукас Окампос.

Таким образом, «Севилья» набрала 10 очков и расположилась на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Осасуны» в активе также 10 очков, однако команда из Памплоны располагается на 12-м месте, уступая севильцам по дополнительным показателям.

«Севилья» является соперником «Краснодара» в Лиге чемпионов. В матче третьего тура групповой стадии севильцам удалось обыграть дома «быков» со счётом 3:2. Следующий матч команды проведут 24 ноября.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020