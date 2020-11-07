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«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»

«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»
Футбол / Германия 0

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла мюнхенской «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил повреждение, пытаясь в подкате сорвать забег Эрлинга Холанда. На 45-й минуте Марко Ройс открыл счёт. Джейдон Санчо сделал передачу по левому флангу, Геррейру дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Ройс подставил ногу и вколотил мяч в верхний угол ворот. Однако спустя четыре минуты Давид Алаба восстановил равновесие.

Во втором тайме Роберт Левандовски вывел «Баварию» вперёд. Лерой Зане забил третий гол мюнхенцев — Левандовски прошёл по центру, далее своевременно отдал на ход Зане, который сместился в штрафную и ударом из-под защитника направил мяч в дальний угол ворот. Спустя три минуты Эрлинг Холанд отыграл один мяч. В добавленное время Левандовски забил второй гол, но судья его отменил.

«Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 7-й тур
07 ноября 2020, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Ройс – 45'   1:1 Алаба – 45+4'   1:2 Левандовски – 48'   1:3 Зане – 80'   2:3 Холанд – 83'
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