«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла мюнхенской «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил повреждение, пытаясь в подкате сорвать забег Эрлинга Холанда. На 45-й минуте Марко Ройс открыл счёт. Джейдон Санчо сделал передачу по левому флангу, Геррейру дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Ройс подставил ногу и вколотил мяч в верхний угол ворот. Однако спустя четыре минуты Давид Алаба восстановил равновесие.

Во втором тайме Роберт Левандовски вывел «Баварию» вперёд. Лерой Зане забил третий гол мюнхенцев — Левандовски прошёл по центру, далее своевременно отдал на ход Зане, который сместился в штрафную и ударом из-под защитника направил мяч в дальний угол ворот. Спустя три минуты Эрлинг Холанд отыграл один мяч. В добавленное время Левандовски забил второй гол, но судья его отменил.

«Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.