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«Челси» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на 3-е место в АПЛ

«Челси» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на 3-е место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании и завершилась победой хозяев с разгромным счётом — 4:1.

Счёт был открыт усилиями гостей на 9-й минуте матча — нападающему Дэвиду Макголдрику ассистировал норвежский полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге. Это второй голевой удар 32-летнего ирландца в нынешнем сезоне.

На 23-й минуте хозяева усилиями Тэмми Абрахама сравняли счёт. 23-летний англичанин, находясь в одиночестве, получил точную передачу от полузащитника Матео Ковачича и переправил мяч в угол ворот Арона Ремсдейла.

На 34-й минуте хозяева вышли вперёд (2:1). 23-летний Бенджамин Чилвел откликнулся на подачу полузащитника Хакима Зиеша и беспрепятственно переправил мяч в ворота.

На 77-й минуте хозяева оторвались от гостей на два мяча. Защитник «аристократов» Тьяго Силва замкнул подачу со штрафного марокканского полузащитника Хакима Зиеша. Это дебютный гол 36-летнего бразильца в АПЛ.

Окончательный счёт (4:1) был установлен на 80-й минуте матча усилиями нападающего Тимо Вернера. 24-летний немец среагировал на отскок мяча от французского полузащитника Н'Голо Канте и забил уже 4-й гол в сезоне.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 15 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
07 ноября 2020, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Макголдрик – 9'   1:1 Абрахам – 23'   2:1 Чилвел – 34'   3:1 Тьяго Силва – 77'   4:1 Вернер – 80'
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