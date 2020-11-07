Ансу Фати получил разрыв мениска левого колена в матче с «Бетисом»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил серьёзную травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», проведённая после встречи диагностика показала, что у Фати разрыв внутреннего мениска в левом колене. Лечение будет определено в ближайшие дни. Напомним, испанский форвард был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Лионель Месси.
«Барса» открыла счёт в матче на 22-й минуте, забил Усман Дембеле. Антуан Гризманн на 33-й минуте не забил пенальти. Счёт сравнял Арнальдо Антонио Санабрия, однако Гризманн снова вывел «Барселону» вперёд.
На 60-й минуте Айсса Манди получил красную карточку, после чего вышедший на замену Месси реализовал пенальти. «Бетис» на 73-й минуте отыграл один мяч, однако в концовке матча Месси оформил дубль, забив с игры впервые за три месяца. В добавленное время Педри довёл счёт до разгромного.
«Барселона», набрав 11 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (12) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Реал Сосьедад».
- 7 ноября 2020
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