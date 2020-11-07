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«Челси» выигрывает в 4-м матче подряд, с общим счётом 14:1

«Челси» выигрывает в 4-м матче подряд, с общим счётом 14:1
Футбол / Англия 0

В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» крупно обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

В составе хозяев голами отметились нападающие Тэмми Абрахам и Тимо Вернер, а также защитники Бенджамин Чилвел и Тьяго Силва. У гостей единственный гол — на счету нападающего Дэвида Макголдрика.

Для лондонцев это четвертая победа подряд во всех турнирах. Ранее команда 42-летнего Фрэнка Лэмпарда победила «Краснодар» (4:0) и «Ренн» (3:0) в Лиге чемпионов, а также разгромила «Бёрнли» (3:0) в 7-м туре АПЛ. Общий счёт в этих встречах — 14:1.

Теперь серия «Челси» без поражений во всех турнирах насчитывает 11 игр. В следующем матче «аристократы» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги. Эта игра состоится в субботу, 21 ноября, в Ньюкасл-апон-Тайне.

Видеообзор разгромной победы «Челси» в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»
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