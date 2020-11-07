Зиеш: «Челси» заслужил крупную победу в матче с «Шеффилдом»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш подвёл итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).



«Считаю, что мы провели хорошую игру. Первые 10 минут были трудными — мы начали немного небрежно. Но после пропущенного мяча мы полностью контролировали игру и могли забить больше, чем четыре гола. Сегодня мы заслужили этот результат.



Игроки «Шеффилда» приходят на угловые всем составом. У них однозначно ставка на стандартные положения, и именно после розыгрыша углового они открыли счёт в матче. Но после этого мы стали играть гораздо лучше, создали много моментов и забили немало голов.



В «Челси» мне комфортно. В команде все дружелюбны, и в том числе поэтому мне приятно находиться на поле с такими товарищами по команде», — сказал марокканец в интервью Sky Sports.

Видеообзор разгромной победы «Челси» в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»