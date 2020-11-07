Роберт Левандовски забил «Боруссии» 13 голов в последних восьми матчах

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» (3:2). Таким образом, польский форвард в последних восьми матчах с дортмундским клубом забил 13 голов.
На 45-й минуте встречи Марко Ройс открыл счёт, однако спустя четыре минуты Давид Алаба восстановил равновесие.
Во втором тайме Левандовски вывел «Баварию» вперёд. Лерой Зане забил третий гол мюнхенцев — Левандовски прошёл по центру, далее своевременно отдал на ход Зане, который сместился в штрафную и ударом из-под защитника направил мяч в дальний угол ворот. Спустя три минуты Эрлинг Холанд отыграл один мяч. В добавленное время Левандовски забил второй гол, но судья его отменил.
«Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.
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