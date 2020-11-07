Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роберт Левандовски забил «Боруссии» 13 голов в последних восьми матчах

Роберт Левандовски забил «Боруссии» 13 голов в последних восьми матчах
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» (3:2). Таким образом, польский форвард в последних восьми матчах с дортмундским клубом забил 13 голов.

На 45-й минуте встречи Марко Ройс открыл счёт, однако спустя четыре минуты Давид Алаба восстановил равновесие.

Во втором тайме Левандовски вывел «Баварию» вперёд. Лерой Зане забил третий гол мюнхенцев — Левандовски прошёл по центру, далее своевременно отдал на ход Зане, который сместился в штрафную и ударом из-под защитника направил мяч в дальний угол ворот. Спустя три минуты Эрлинг Холанд отыграл один мяч. В добавленное время Левандовски забил второй гол, но судья его отменил.

«Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.

«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020