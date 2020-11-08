«Вест Хэм» в добавленное время вырвал победу у «Фулхэма» в матче 8-го тура АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» принимал «Фулхэм» в 8-м туре английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. Нападающий Саид Бенрахма не стал жадничать, покатив мяч в центр штрафной, откуда полузащитник хозяев Томаш Соучек пробил в нижний угол ворот.

Таким образом, «Вест Хэм Юнайтед» набрал 11 очков в восьми турах английской Премьер-лиги и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» имеет в активе четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Саутгемптон», набравший в восьми турах 16 очков. Действующим чемпионом страны является «Ливерпуль».