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«Вест Хэм» в добавленное время вырвал победу у «Фулхэма» в матче 8-го тура АПЛ

«Вест Хэм» в добавленное время вырвал победу у «Фулхэма» в матче 8-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» принимал «Фулхэм» в 8-м туре английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит в самой концовке встречи. Нападающий Саид Бенрахма не стал жадничать, покатив мяч в центр штрафной, откуда полузащитник хозяев Томаш Соучек пробил в нижний угол ворот.

Таким образом, «Вест Хэм Юнайтед» набрал 11 очков в восьми турах английской Премьер-лиги и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Фулхэм» имеет в активе четыре очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Саутгемптон», набравший в восьми турах 16 очков. Действующим чемпионом страны является «Ливерпуль».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
07 ноября 2020, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Соучек – 90+1'
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