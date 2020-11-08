«Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на 1-е место в Примере

В матче 9-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 4:0.

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Жоау Фелиш, ему ассистировал Маркос Льоренте. Позднее сам Льоренте увеличил преимущество хозяев. Луис Суарес с передачи Фелиша забил третий гол. На 90-й минуте Фелиш оформил дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему помогали Антонио Сересо Парфеноф и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Александер Гонсалес Гонсалес.

«Атлетико» набрал 17 очков в семи матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы опережают «Реал Сосьедад» (17) по разнице мячей. «Кадис» (14) занимает шестое место.