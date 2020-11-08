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«Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на 1-е место в Примере

«Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на 1-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 9-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 4:0.

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Жоау Фелиш, ему ассистировал Маркос Льоренте. Позднее сам Льоренте увеличил преимущество хозяев. Луис Суарес с передачи Фелиша забил третий гол. На 90-й минуте Фелиш оформил дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему помогали Антонио Сересо Парфеноф и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Александер Гонсалес Гонсалес.

«Атлетико» набрал 17 очков в семи матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы опережают «Реал Сосьедад» (17) по разнице мячей. «Кадис» (14) занимает шестое место.

Испания - Примера. 9-й тур
07 ноября 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Фелиш – 8'   2:0 Льоренте – 22'   3:0 Суарес – 51'   4:0 Фелиш – 90'
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