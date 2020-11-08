Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» всухую крупно обыграть соперника «Краснодара» по ЛЧ

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции, в котором «Пари Сен-Жермен» всухую крупно обыграл «Ренн» со счётом 3:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, ему ассистировали – Фредерик Акетт и Хишам Закрани.
Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте игры – с передачи Анхеля Ди Марии отличился арендованный у «Эвертона» итальянский нападающий Мойзе Кин. Спустя 10 минут аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария упрочил преимущество своей команды, а на 73-й минуте он установил окончательный счёт – 3:1, оформив дубль.
«ПСЖ», набрав 24 очка в 10 матчах, является лидером чемпионата Франции. «Ренн» с 18 баллами располагается на 3-й строчке турнирной таблицы.
Напомним, что «Ренн» является соперником «Краснодара» по групповой стадии Лиги чемпионов. В 1-м туре в очной встрече во Франции команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью – 1:1. Турнирную таблицу группы возглавляет лондонский «Челси» (7), следом за ним располагается «Севилья» (7), 3-ю и 4-ю позицию между собой делят «Краснодар» (1) и «Ренн» (1).
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