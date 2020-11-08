«Наполи» не смог отправиться на выездную игру с «Болоньей» из-за поломки самолёта

«Наполи» не смог отправиться на выездную игру 7-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» по причине поломки самолёта. Об этом информирует Football-Italia.

Команда Дженнаро Гаттузо должна была покинуть аэропорт Каподичино в субботу в 22:00 по местному времени. Однако как только «Наполи» прибыл в аэропорт, выяснилось, что с самолётом, который должен был доставить их в Эмилию-Романью, возникли проблемы, и на их устранение уйдёт некоторое время. Поэтому клуб принял решение отложить поездку до утра воскресенья, рассчитывая быть в Болонье к обеду.

Напомним, что матч «Болонья» — «Наполи» состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало встречи – 20:00 мск. В турнирной таблице Серии А команда Дженнаро Гаттузо занимает 5-е место с 11 очками, а «Болонья» (6) – на 14-м.