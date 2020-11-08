Флик: игра с «Боруссией» была сенсационно хороша

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги выездной встречи 7-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».
«Игра была сенсационно хороша. На поле было много качества, моменты были у обоих ворот, но игроки «Баварии» были решительнее и эффективнее. Это более чем заслуженная победа. «Боруссия» создавала опасные моменты в тех случаях, когда мы допускали ошибки. Мы должны играть терпеливее, тогда подобные ситуации не будут возникать», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».
Издание Goal также публикует слова Флика о полученном повреждении 25-летнего хавбека Йозуа Киммиха.
«Травма Киммиха? Йозуа требуется обследование. Пока оно не произойдёт, не хотелось бы ничего обсуждать. Я не участвую в спекуляциях. Он важный игрок для нас на этой позиции. В дополнение к своему менталитету, он также обладает выдающимися качествами».
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