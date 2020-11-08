Гвардиола: Стерлинг – исключительный игрок. Один из лучших, кого я когда-либо тренировал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о 25-летнем нападающем «горожан» Рахиме Стерлинге.
«Стерлинг — исключительный игрок. Его физические данные позволяют ему играть все матчи. Он один из самых фантастических игроков в моей карьере.
С того момента, когда он перешёл в «Манчестер Сити» он становится только лучше. Я уверен в его характере и желании побеждать и совершенствоваться. Он многого заслуживает. Я желаю, чтобы через три, четыре, пять лет он был намного, намного лучшим игроком, чем сегодня.
Будет ли он одним из лучших в мире, если продолжит совершенствоваться? Я бы посоветовал ему не думать об этом. Это не имеет никакого смысла. Просто наслаждайся жизнью, сосредоточенность и судьба будут определять, кем он станет как игрок. Всё зависит от него», — цитирует Гвардиолу Goal.
В сезоне-2020/2021 Рахим Стерлинг отыграл 11 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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