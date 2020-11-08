Рапино: победа Байдена многое значит для женщин, ЛГБТ, чернокожих, иммигрантов и мусульман

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино прокомментировала результаты президентских выборов в Соединённых Штатах.

«Президент Джо Байден и мадам вице-президент Камала Харрис. Поздравляю!

Невозможно недооценить, насколько это исторически и невероятно для Камалы Харрис, для чернокожих женщин и женщин из Южной Азии во всем мире, и для Америки. Давайте никогда не оглядываться назад», – написала Рапино в «твиттере».

«Некоторые люди понятия не имеют, как много эта победа значит для большого количества людей. К примеру, для женщин, ЛГБТ-сообществ, для BIPOC ( «Чернокожие, коренной народ и цветное население»), для иммигрантов, мусульман и коренных американцев, как и для всех остальных. Джо и Камала постоят за вас так же, как за меня» — добавила Рапино в «инстаграм-сториз».

Напомним, что вчера, 7 ноября, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах необходимо было получить 270 голосов.