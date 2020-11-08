В матче ПФЛ выбитый мяч оказался за пределами стадиона и уплыл в море

Необычный случай произошёл в матче третьего дивизиона чемпионата России (ПФЛ) зоны «Юг» между командами «Туапсе» и «Спартак-Нальчик», завершившегося крупной победой гостей со счётом 4:0.

На 19-й минуте встречи защитник «Туапсе» Максим Деменко, играя в отбор у собственной штрафной, выбил мяч за пределы стадиона «Водник», расположенного на берегу Чёрного моря неподалёку от Морского вокзала. В перерыве матча режиссёры трансляции продемонстрировали, как мяч уплывает вдаль от берега.

После 13 туров «Спартак-Нальчик» находится на 7-м месте в турнирной таблице первенства ПФЛ с 21 очками, в то время как «Туапсе» (4) идёт на последнем, 17-м, месте. Напомним, что повышение в ФНЛ получает лишь одна команда, занявшая 1-е место.