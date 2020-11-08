В матче ПФЛ выбитый мяч оказался за пределами стадиона и уплыл в море
Необычный случай произошёл в матче третьего дивизиона чемпионата России (ПФЛ) зоны «Юг» между командами «Туапсе» и «Спартак-Нальчик», завершившегося крупной победой гостей со счётом 4:0.
На 19-й минуте встречи защитник «Туапсе» Максим Деменко, играя в отбор у собственной штрафной, выбил мяч за пределы стадиона «Водник», расположенного на берегу Чёрного моря неподалёку от Морского вокзала. В перерыве матча режиссёры трансляции продемонстрировали, как мяч уплывает вдаль от берега.
После 13 туров «Спартак-Нальчик» находится на 7-м месте в турнирной таблице первенства ПФЛ с 21 очками, в то время как «Туапсе» (4) идёт на последнем, 17-м, месте. Напомним, что повышение в ФНЛ получает лишь одна команда, занявшая 1-е место.
«Лучший гол сезона». Игрок «Урала-2» забил, когда ему в голову попали мячом на 92-й минуте
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
04:43
-
04:27
-
04:00
-
03:39
-
02:59
-
02:39
-
02:16
-
01:58
-
01:40
-
01:17
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:35
-
00:32
-
00:16
- 7 ноября 2020
-
23:46
-
23:39
-
23:29
-
23:21
-
23:15
-
23:03
-
22:46
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:45
-
21:40
-
21:29
-
21:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам